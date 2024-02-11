Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi? Muharrem ayı bazı insanlar aşure ayı olarak da adlandırıyor. Bu ay, İslamiyet'e göre peygamberlerin hayatıyla ilgili çok sayıda önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" olarak bilinir. Aşure ayı bu yıl ne zaman?