Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi?

Muharrem ayı, peygamberlerin hayatına dair çok sayıda önemli hadisenin yaşandığı bir aydır. Aşure günü bu ay idrak edilir. Hicri yılbaşı, aşure gününün yer aldığı muharrem ayının ilk günü olarak kabul edilir.
2024 Muharrem Ayının Başlangıcı Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2024 hicri yılbaşı tarihini belirledi.
Buna göre, hicri yılbaşı bu yıl 7 Temmuz 2024 Pazar günü olacak.
Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü kutlanacaktır. Bugün Hicri yılın ilk günü olduğu için yılbaşı.
Aşure Günü Ne Zaman
17 Temmuz 2024'te aşure günü ihya edilecektir.