Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi?

Muharrem ayı bazı insanlar aşure ayı olarak da adlandırıyor. Bu ay, İslamiyet'e göre peygamberlerin hayatıyla ilgili çok sayıda önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" olarak bilinir. Aşure ayı bu yıl ne zaman?

YAYINLAMA
Google News
Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi?

Muharrem ayı, peygamberlerin hayatına dair çok sayıda önemli hadisenin yaşandığı bir aydır. Aşure günü bu ay idrak edilir. Hicri yılbaşı, aşure gününün yer aldığı muharrem ayının ilk günü olarak kabul edilir.

2024 Muharrem Ayının Başlangıcı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2024 hicri yılbaşı tarihini belirledi.

Buna göre, hicri yılbaşı bu yıl 7 Temmuz 2024 Pazar günü olacak.

Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü kutlanacaktır. Bugün Hicri yılın ilk günü olduğu için yılbaşı.

Aşure Günü Ne Zaman

17 Temmuz 2024'te aşure günü ihya edilecektir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kabine gündeminde neler var? 12 Şubat kabine toplantısı
Kabine gündeminde neler var? 12 Şubat kabine toplantısı
Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra tarihi ziyaret: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidecek
Başkan Erdoğan'dan 12 yıl sonra tarihi ziyaret: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidecek
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam
TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam
Son Haberler
Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi?
Aşure ayı ne zaman? 2024 Muharrem ayı geldi mi?
Ali Mahir Başarır'a memleketi Hatay'da şok tepki! Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin
Ali Mahir Başarır'a memleketi Hatay'da şok tepki! Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin
Devlet Bahçeli çok sert konuştu: ''CHP PKK'nın eline geçmiştir''
Devlet Bahçeli çok sert konuştu: ''CHP PKK'nın eline geçmiştir''
Halkbank kredi kampanyasını duyurdu! Tek bir şartla anında 30 bin kredi
Halkbank kredi kampanyasını duyurdu! Tek bir şartla anında 30 bin kredi
Zafer Şahin İmamoğlu'nu rezil edecek rakamları ortaya çıkardı! 'Hiç çalışmamış 5 yıl yatmış'
Zafer Şahin İmamoğlu'nu rezil edecek rakamları ortaya çıkardı! 'Hiç çalışmamış 5 yıl yatmış'
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Çok Okunanlar
Emekliler ilgilendiren flaş gelişme! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu!
Emekliler ilgilendiren flaş gelişme! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli Şubat kök maaş tablosu ile zamlı ödemeler belli oldu!
Ali Mahir Başarır'a memleketi Hatay'da şok tepki! Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin
Ali Mahir Başarır'a memleketi Hatay'da şok tepki! Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerledin
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
Halkbank kredi kampanyasını duyurdu! Tek bir şartla anında 30 bin kredi
Halkbank kredi kampanyasını duyurdu! Tek bir şartla anında 30 bin kredi
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Yorumlananlar
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?