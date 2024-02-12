Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor

Salı günü benzinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

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Bugün son gün! Duyan benzin istasyonuna gidiyor benzine 13 Şubat Salı dev zam geliyor

13 Şubat Salı günü motorine 2 lira 56 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorun litresi yaklaşık 45 TL olacak.

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NTV, sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre motorine 13 Şubat Salı günü 2 lira 56 kuruşluk zam uygulanacak.

İstanbul'da motorinin litresi 41,71 liradan satın alınabilir. Benzinin ortalama fiyatı ise 39,37 TL. Zammın ardından motorun litresi yaklaşık 45 liraya ulaşacaktır. Son olarak, motorine geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam geldi.

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