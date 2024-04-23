Belediye personel alımı yapacak! 18-50 yaş ile KPSS şartsız alımlar yapılacak

Burdur Belediyesi personel istihdamı için İŞKUR'da bir ilan yayınladı. Haberimizde, 5 alanda 67 işçinin ağır iş ilanına ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

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Belediye personel alımı yapacak! 18-50 yaş ile KPSS şartsız alımlar yapılacak

Burdur Belediyesi personel istihdamı için bir ilan yayınladı. 18 Nisan 2024 tarihli İŞKUR duyurusu, belediyedeki açığın kapatılması için 5 farklı bölgede işçi alımı yapılacağını belirtti. Bu konuda hangi şartların geçerli olduğunu ve kontenjanların nasıl dağıtıldığını sizlerle paylaşıyoruz.

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Hangi alanlara işçi alınacak?

Burdur Belediyesi, geçici statüde 67 personel alımı yapacak. Sonuç olarak, bu kişi Beden İşçisi (Genel) pozisyonunda işe alınacaktır.

Kamyonun arka kısmındaki çöpleri toplamak için on erkek çalışan gerekeceğinden,

10 işçi sıcak asfalt dökecek ve kendinden kilitlenen döşeme yapacak.

Park ve bahçelerin geliştirilmesi ve yeşillendirilmesi için 25 kadın ve erkek çalışan istihdam edilecektir.

20 garson ve garsonluk deneyimine sahip çalışan,

2 engelli personel alınacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Burdur Belediyesi personel alımı için adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yanı sıra,

Sivil haklara sahip olmak,

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

Engelli adayların yüzde kırkının engelli olduğunu onaylayan bir raporun ortaya çıkması,

En az ilköğretim mezunu olması,

18 yaşından büyük ve 50 yaşından büyük olması gerekmektedir.

İŞKUR'un kamuya duyuru bölümünde yayınlanan bir açıklamaya göre Burdur'da işçi alımı kayıt süreci başladı. Bu kapsamda, adayların başvurularını en geç dört gün içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru tarihi: 18 Nisan 2024 - 22 Nisan 2024. Kayıt için https://esube adresini kullanabilirsiniz.

Kayıt adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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