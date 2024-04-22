Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar

Can Yaman, romantik komedi dizilerinde rol aldı ve Ekim 2020'de final yapan 'Bay Yanlış' dizisinin ardından kariyerine İtalya'da devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncuya bir takipçisi, "Yeni dizinle meşhur olursan, seni "Yıldızlarla Dans"a çağırırlar" dedi. Bu yorum Yaman'ı etkilemedi.

Ünlü oyuncu, ilgili mesaja "Zaten davet ediyorlar" dedi. Son olarak, "Sizin gibi hayranlarım benim gibi uluslararası bir aktörün diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" dedi.

Can Yaman, dünyaca ünlü isimlerin de yer alacağı yeni dizisi 'Sandokan'da seyircilerin karşısına çıkacak.