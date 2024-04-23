Ahmet Çakar’dan bomba penaltı yorumu: Anti Fenerbahçeliler…

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki kapanış maçı oldukça heyecanlıydı. Fenerbahçe, deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybetti.

Maçın son dakikalarında penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Rey Manaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldığı anlarda topu dışarı vurması ve ardından yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda penaltı noktasını verdi. Bununla birlikte, futbol yöneticileri ve taraftarlar bu kararı tartıştı.

Konu hakkında hakem yorumcusu Ahmet Çakar da yorum yaptı. Çakar, penaltı kararını kesinlikle yanlış olarak nitelendirerek, Sivassporlu oyuncunun teması hissedip kendini yerde bırakarak penaltı aldığını söyledi. Çakar, bu kararın bir anti-Fenerbahçe lobisinin ürünü olduğunu ve bu gece Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Söz konusu kararla ilgili olarak, Çakar, "Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu futbolcu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere bırakıp Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Bu gece Fenerbahçe, anti-Fenerbahçe lobisi tarafından katledilmiş ve ligin dışında bırakılmıştır..." dedi.