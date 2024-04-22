Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz

Elektrikli otomobillere olan ilgi arttıkça, ikinci elde de talep artıyor. İkinci el elektrikli otomobil alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, aracın bataryalarının durumunun iyi olup olmadığını belirlemektir.

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Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz

Elektrikli araçların popülerliği arttı. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ikinci el araç piyasası da gelişti. Elektrikli araç satışlarının galerilerde ve otomobil pazarlarında önemli ölçüde arttığı görülüyor. Elektrikli otomobillerde en önemli değişken aracın bataryasıdır. Uzmanlar, özellikle ikinci el otomobiller satın alırken aracın batarya ömrünün kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.

İkinci el elektrikli otomobillere olan talep artışı hakkında konuşan Yavuz Çiftçi, alıcılara uyarılarda bulundu. Çiftçi, ikinci el elektrikli otomobil alırken en önemli kriterlerin batarya ömrü olduğunu söyledi.

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Son yıllarda elektrikli araçlara olan talebin arttığını hatırlatan Çiftçi, "Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de bu yönelime ivme katıyor" dedi. İkinci el elektrikli araç piyasası da büyüdü. Otomobil pazarında da dikkat çekiyor. İkinci el araç satışlarımız şu anda içten yanmalı araçlara göre yüzde 5 ila 10 arasında.

Çiftçi, elektrikli araç alıcılarına tavsiyelerde bulunurken, "Alıcılar şehir içi kullanımı açısından daha cazip görüyorlar" dedi. Batarya istasyonlarının genişlemesiyle şehir dışı yolculuklarda talep artacaktır. Elektrikli otomobiller için şart olan şey batarya durumudur. Bataryaların genellikle sekiz ila on yıl ömrü olduğunu üretici firmalar söylüyor. Batarya, elektrikli otomobillerin en önemli ve maliyetli parçasıdır. Bu nedenle, ikinci el bir elektrikli otomobil satın alırken bataryaların ömrü en önemli öncelik olmalıdır. Bataryaların kullanım durumuna bağlı olarak maliyet hesaplaması yapılmalıdır.

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