Belediye Başkanı Ahmet Cin imzayı attı: Yeni “Millet Bahçesi”nin müjdesini verdi

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendiklilere yeni “Millet Bahçesi” müjdesi verdi. Pendik Merkez’de “Burla Biradeler Korusu” olarak bilinen yeşil alan “Pendik Merkez Millet Bahçesi” olarak halka hizmet verecek...

Pendik Merkez’de “Burla Biradeler Korusu” olarak bilinen yeşil alan “Pendik Merkez Millet Bahçesi” oluyor. Burla Biraderler Korusu’nun malikleriyle protokol imzalayan Başkan Ahmet Cin: “Pendiklilerce Burla Biraderler Korusu olarak bilinen araziyi, Merkez Millet Bahçesi olarak şehrimize kazandırıyoruz. Yeni Millet Bahçemiz doğayla iç içe olacağımız, spor yapacağımız, kültürel etkinlikler düzenleyeceğimiz bir yaşam alanı...

Kamuoyunda “Burla Biraderler Korusu” olarak bilinen ve Pendik Merkez’de bulunan yeşil alan “Millet Bahçesi” oluyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilk adımı atarak Burla Biraderler Korusu’nun malikleriyle protokol imzaladı. Protokolün ardından Pendik Belediyesinin hazırladığı proje hayata geçecek. Böylece Pendik Belediyesi, yeni bir Millet Bahçesi’ni Pendik’e kazandırmış olacak.

Adı “Pendik Merkez Millet Bahçesi” olacak

Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayata geçecek proje sonrası Pendik’in ikinci millet bahçesine kavuşacağını, adının da Pendik Merkez Millet Bahçesi olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Proje hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Cin, konuşmasına şöyle devam etti : “Değerli hemşehrilerim, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız ve kentimizin geleceği için çok önemli bir sürprizi sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Pendiklilerin uzun zamandır gündeminde olan ve yaklaşık 100 yıldır Burla Biraderler Korusu olarak bilinen araziyi, Pendik Merkez Millet Bahçesi olarak şehrimize kazandırıyoruz. Kentimizin merkezinde nefes alabileceğimiz, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği bu yeşil alanı sizlerin hizmetinize sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Millet Bahçeleri Projesi” vizyonuyla hayata geçirdiğimiz proje; doğayla iç içe olacağımız, spor yapacağımız, kültürel etkinlikler düzenleyeceğimiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğimiz bir yaşam alanı olacak. Bu güzel alan, sadece bugünün değil, yarının da emaneti olacak. Çünkü biz biliyoruz ki doğaya yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Pendik Merkez Millet Bahçemizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla, şehrimizi daha yeşil, daha huzurlu, daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz. Millet Bahçemiz tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun!”

Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Türkiye'den gittiler, Terörsüz Türkiye yolunda bir adım daha: 27 Ekim 2025 gazete manşetleri

Kuvvetli rüzgar, sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji 27 Ekim Pazartesi hava durumu ve sıcaklık oranlarını açıkladı