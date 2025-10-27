Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte anlık altın alış-satış fiyatları!

Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın, canlı ve anlık 27 Ekim grafiklerinde takip ediliyor. Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6.5, paladyumda yüzde 3.3, altında yüzde 3.2 değer kaybederken, platin önceki haftalık kapanışının hemen altında haftayı tamamladı. Bu hafta ise gözler, hem Fed’in faiz kararında hem de Trump-Şi görüşmesinde olacak. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Ekim Pazar gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...