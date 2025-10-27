  1. Anasayfa
Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte anlık altın alış-satış fiyatları!
Altın yeni haftada düşecek mi, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte anlık altın alış-satış fiyatları!

Altın fiyatları gram altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altın, canlı ve anlık 27 Ekim grafiklerinde takip ediliyor. Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6.5, paladyumda yüzde 3.3, altında yüzde 3.2 değer kaybederken, platin önceki haftalık kapanışının hemen altında haftayı tamamladı. Bu hafta ise gözler, hem Fed’in faiz kararında hem de Trump-Şi görüşmesinde olacak. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 26 Ekim Pazar gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 27 Ekim Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD’de beklenenden düşük gelen enflasyonun Fed’in bu hafta faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle geçen hafta cuma günü kayıplarını azaltsa da hafta içinde gelen teknik nedenli düşüşler ve güçlü kâr satışları nedeniyle, kayıplarını telafi edememişti. Ancak ons altın, üst üste dokuz haftalık yükselişin ardından onuncu haftada değer kaybetse de geçen hafta 4 bin 381,55 dolarla rekor tazeledi. Yurt içinde gram altın ise ons altından aldığı destekle geçen haftanın son işlem günü 5 bin 550 liradan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Ekim alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 4112 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4055 dolar, en yüksek de 4112 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4060 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5545 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5478 lira, en yüksek de 5546 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5488 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5805 liradan alınırken 5884 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.498,00
9.585,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
18.997,00
19.157,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
37.753,57
38.507,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
37.850,00
38.136,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
37.882,47
38.168,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
94.383,92
95.913,88

