Kuvvetli rüzgar, sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji 27 Ekim Pazartesi hava durumu ve sıcaklık oranlarını açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda Marmara, Batı Karadeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olacağını duyurarak ülke geneli 27 Ekim Pazartesi il il hava durumu ve hava sıcaklık oranlarını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 m ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sabah aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu

