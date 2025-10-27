Kuvvetli rüzgar, sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji 27 Ekim Pazartesi hava durumu ve sıcaklık oranlarını açıkladı

DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 m ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sabah aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr; Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu