Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı.

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi.

Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.

Sabah'ta yer alan habere göre EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2.250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

Ne zaman ödeme yapılacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı da 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.