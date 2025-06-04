Bayram Bekar Yerel Basınla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu: Yargı süreçlerinde çifte standart var

Yerel ve genel siyasete dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bekar, Türkiye’nin uluslararası rolü, terörle mücadeledeki yeni açılım süreci ve yargı bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin Barış Elçiliği Rolü Çok Önemli…”

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği arabuluculuk misyonuna değinen Bekar, bu çabanın ülkenin uluslararası alandaki tanınırlığını ve itibarını artırdığını vurguladı. Hükümetin terörle mücadele kapsamında başlattığı yeni açılım sürecine destek verdiğini belirten Bekar, bu sürecin barışçıl ve toplumsal birliktelik adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

“Yargı Süreçlerinde Çifte Standart Var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bekar, davayla ilgili detaylı bilgi sahibi olmadığını belirtmekle birlikte, geçmişte hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan bazı AK Partili belediye başkanları hakkında işlem yapılmamasının yargıya olan güveni zedelediğini söyledi. Özellikle Melih Gökçek örneğini hatırlatan Bekar, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerekirken tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu öne sürdü.

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“CHP’ye Kayyum Atanması Siyasi İntihar Olur”

CHP’ye kayyum atanması yönündeki iddialara da değinen Bekar, bu tür bir girişimin kesinlikle mümkün olmadığını dile getirerek, “Böyle bir şeyin olması demek, siyasi intihar olur” dedi. Bekar, olası bir kayyum senaryosunun hem siyasi hem toplumsal anlamda ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Yaklaşık 6 ayda bir Pendikli basın mensuplarıyla buluşan Bayram Bekar, siyasi açıklamaların ardından yaklaşmakta olan kurban bayramını kutladı, öğrencilerin karne sevincini paylaştığını belirtti.

Toplantı hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.