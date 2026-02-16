  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
16 Şubat altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 16 Şubat 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Altının ons fiyatı, hafta ortasında istihdam verilerinin ardından Fed'in sıkı duruşunu koruyabileceği algısıyla baskı görse de enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi yıl içinde faiz indirimi olasılığına yönelik beklentileri artırarak yeniden alıcıların devreye girmesine yol açtı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Canlı altın fiyatları 16 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Analistler, altının diğer değerli metallere kıyasla portföylerde koruma amaçlı talepte daha yüksek ağırlığa sahip olmasının yanı sıra görece düşük oynaklığı ve güvenilir liman niteliğinin de fiyatlarda pozitif ayrışmayı desteklediğini belirtti. Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar altında yüzde 1,78 değer kazanırken, platinde yüzde 1,57 ve paladyumda yüzde 0,52 değer kaybetti, gümüş ise yatay seyretti. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 ŞUBAT 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 7.014,20

Satış: 7.015,46

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 ŞUBAT 2026

Alış: 11.841,00

Satış: 11.841,00

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 16 ŞUBAT 2026

Alış 4.990,63 Dolar

Satış: 4.991,41 Dolar

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 16 ŞUBAT 2026

Alış: 47.215,00

Satış: 47.588,00 TL

Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyredecek? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 16 ŞUBAT 2026

Alış: 7230 TL

Satış: 7340 TL

HABERE YORUM KAT