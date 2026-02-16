Meteoroloji uyardı: Resmen çamur yağacak! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege’de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: güney ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar : Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,4 m. Görüş: İyi.