Bayburt'ta üzerine yıldırım düşen çocuk hayatını kaybetti!

Bayburt'ta Muhammet Ali Küçük, hayvanları otlatmak için bulunduğu alanda başlayan yağmur sonrasında yıldırım isabet ederek hayatını kaybetti.
Singah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı.
Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber