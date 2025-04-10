Bayburt Valiliğinden açıklama geldi: Kız yurdunda öğrenciye bıçaklı saldırı iddiaları asılsız çıktı! İşte, o açıklamalar...

Bayburt Valiliğinden kız yurdunda öğrencinin bıçaklandığı iddiasına ilişkin açıklama

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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