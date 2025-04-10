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İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı!

İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı! İşte, o ilginç görüntüler...

İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı!
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İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı! İşte, o ilginç görüntüler...

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. İki sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı!

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Davanın ilk duruşması bugün yapılacak

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı!

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

İlk duruşma bugün başladı: Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına duruşma öncesi saldırı!

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Dava açılan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması ise bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

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Kaynak:AA

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