Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı kurumuna 140 atama, listede çok ünlü bir sanatçı da var! İşte, o liste...

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına, Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Sanatçı Orhan Gencebay ise Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu daha önce 9 ayrı kuruldan oluşuyordu.

Sekiz gün önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Polikitaları Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak ikiye ayrılmıştı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni kurulan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na da ilk kez atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda İstanbul Bölge Müdür Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.

Yerlerine İstanbul'a Efe Murat Erbaş, Konya'ya Oğuz Tunç ve Antalya'ya Ahmet Uzun atanırken, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Ali Çalışkan atandı.

Listede çok ünlü bir isim de var

Cumhurbaşkanlığı Kurulllarına yapılan atamalar şu şekilde;

9/4/2025 TARİHLİ VE 2025/92 SAYILI KARARIN EKİ

a- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

PROF. DR. AYTUĞ ALTUNDAĞ

PROF. DR. ERCÜMENT ARVAS

PROF. DR. HASAN MANDAL

PROF. DR. KADRİYE ARZUM ERDEM GÜRSAN

MEHMET İHSAN TAŞER

PROF. DR. MEHMET YILDIZ

MUSTAFA ERHAN SAY

PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK

PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER

PROF. DR. ORHAN AYDIN

PROF. DR. TAMER YILMAZ

b- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

PROF. DR. ABDULLAH ATALAR

AHMET AKÇA

PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR

PROF. DR. ATİLLA ARKAN

İBRAHİM TAŞEL

DR. ÖMER FARUK YELKENCİ

SİNAN SELÇUK PEHLİVANOĞLU

PROF. DR. ŞULE ALAN

PROF. DR. TUNCAY DÖĞEROĞLU

PROF. DR. UMRAN SAVAŞ İNAN

PROF. DR. YAVUZ ATAR

PROF. DR. YUSUF ALPAYDIN

c- Ekonomi Politikaları Kurulu

ALPASLAN ÇAKAR

PROF. DR. CEM DEMİROĞLU

DR. CEMİL RAGIP ERTEM

PROF. DR. ERCAN BAYAZITLI

HAYRETTİN DEMİRCAN

MEHMET ALİ AKBEN

DOÇ. DR. MEHMET FATİH ULU

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN

MELTEM TAYLAN AYDIN

PROF. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN

NİLÜFER BULUT

DR. NURETTİN CANİKLİ

OSMAN ÇELİK

PROF. DR. SERVET BAYINDIR

YİĞİT BULUT

ç- Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

PROF. DR. BURHANETTİN DURAN

DOÇ. DR. ÇAĞATAY ÖZDEMİR

PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN

PROF. DR. FERHAT PİRİNÇÇİ

FİKRİ IŞIK

PROF. DR. KILIÇ BUĞRA KANAT

PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ

PROF. DR. MUHİTTİN ATAMAN

PROF. DR. MURAT YEŞİLTAŞ

PROF. DR. MUSTAFA AYDIN

PROF. DR. NURŞİN GÜNEY

PROF. DR. ÖZDEN ZEYNEP OKTAV

PROF. DR. SEYİT SERTÇELİK

d- Hukuk Politikaları Kurulu

DOÇ. DR. CEM DURAN UZUN

HAKAN ÇAVUŞOĞLU

PROF. DR. MAHMUT KOCA

PROF. DR. MEHMET ALİ ZENGİN

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

MEHMET UÇUM

PROF. DR. MELİKŞAH YASİN

PROF. DR. ÖMER ANAYURT

SALİH CORA

SELMA ÖZTÜRK PINAR

PROF. DR. SÜLEYMAN YILMAZ

PROF. DR. TALAT CANPOLAT

UĞUR KIZILCA

VEDAT ALİ TEKTAŞ

PROF. DR. YÜCEL ACER

e- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

PROF. DR. AHMET ALBAYRAK

ALİ SAYDAM

ARAM KURAN

FECİR ALPTEKİN

GÖKHAN YAZGI

PROF. DR. GÜLÇİN YAHYA KAÇAR

HAN TÜMERTEKİN

DR. HAVVA HÜMEYRA ŞAHİN OKTAY

HÜLYA SOYDAN

PROF. DR. İSKENDER PALA

DR. MUSTAFA SİNAN GENİM

ORHAN GENCEBAY

PROF. DR. ÜMİT MERİÇ

PROF. DR. YUSUF ÖZKIR

f- Sağlık Politikaları Kurulu

AHMET SELİM KÖROĞLU

PROF. DR. AHMET YILMAZ

PROF. DR. ARİFE POLAT DÜZGÜN

DOÇ. DR. GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ

PROF. DR. HASAN TÜRKEZ

DR. İHSAN ŞAHİN

PROF. DR. MEHMET FATİH KILIÇLI

DR. MUSTAFA UZUN

PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

PROF. DR. ÖZCAN EREL

DR. SEMA RAMAZANOĞLU

PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU

PROF. DR. TOKER ERGÜDER

ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

g- Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu

ABDULKADİR ÖZBEK

DOÇ. DR. AHMET ÖZDİNÇ

ALİ ARİF ÖZZEYBEK

PROF. DR. CELALETTİN VATANDAŞ

EBRU BAYBARA DEMİR

PROF. DR. EMİNE ÖZMETE

HAYATİ İNANÇ

İDRİS KARDAŞ

DR. İPEK COŞKUN ARMAĞAN

PROF. DR. KEMAL SAYAR

DR. MURAT YILMAZ

ÖZNUR ÇALIK

PROF. DR. RECEP YILDIZ

ŞAHİKA ERCÜMEN

TARKAN ZENGİN

PROF. DR. VEYSEL BOZKURT

ğ- Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu

PROF. DR. AYKUT GÜL

PROF. DR. CENK AYDIN

PROF. DR. EDA BECER

ERDAL BAHÇIVAN

HÜSEYİN AYDIN

DR. MEHMET MEHDİ EKER

MUHAMMET UĞUR KALELİ

PROF. DR. MUHİTTİN ÖZDER

RAMAZAN BİNGÖL

SEYİT GÜNGÖR ŞARMAN

ZEYD ALTUN

PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL

h- Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu

ALİ HAMZA PEHLİVAN

PROF. DR. BURCU ÖZSOY

PROF. DR. CENK YALTIRAK

PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ

PROF. DR. FATMA ZEYNEP AYGEN

FAZLI KILIÇ

PROF. DR. LÜTFİ AKCA

DR. MEHMET KARABAY

PROF. DR. METİN SÖZEN

PROF. DR. MUSTAFA ERDİK

PROF. DR. MUSTAFA KUMRAL

PROF. DR. NURCAN MERAL ÖZEL

ÖMER BULUT

DR. ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY

PROF. DR. ŞÜKRÜ KARATEPE

TUNA KOÇ