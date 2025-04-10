Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu!

Gönül Yazar'ın evlilikleri
1. evliliğini 1952 yılında 14 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 14 yaş büyük[10] Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.
2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki fabrikatör Bedii Çapa ile yaptı.
3. evliliğini 1963 yılında oyuncu Özden Çelik (1941-2010) ile yaptı.
4. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı. Bu evliliğinin 10 gün sürdüğünü açıkladı.
5. evliliğini 1979 yılında Sinan Bilsel ile yaptı
6. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı.