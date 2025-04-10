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Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu!

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Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu!
Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! İşte, o açıklama...
Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 1 111

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! İşte, o açıklama...

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 2 211

Usta sanatçı Gönül Yazar ile ilgili haberler kısa süre yayıldı. 89 yaşındaki Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötü olduğu, entübe edildiği öne sürüldü. Çıkan haberler sonrası çok sayıda kişi Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? sorusunun yanıtını merak etti. Gönül Yazar ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 3 311

Ses sanatçısı Onur Akay usta sanatçı Gönül Yazar ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' olarak bilinen Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 4 411

Gönül Yazar'ın entübe edildiği, durumunun kötü olduğu öne sürüldü. Çıkan haberler usta sanatçının sevenlerini bir hayli endişelendirirken, çok sayıda kişi Gönül Yazar öldü mü, hayatta mı? Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtını aradı.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 5 511

'Taş Bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaptı. Onur Akay'ın söyledikleri gerçek çıkmadı.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 6 611

Gönül Yazar; "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" diyerek, söylentileri yalanlandı.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 7 711

88 yaşındaki sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Bugün hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor.

Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam, yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın’ı ve Orhan Gencebay’ı dört defa ‘öldü’ diye haber yaptı.

Ben şuan da hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim"

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 8 811

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim, aynı zamanda sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 9 911

Gönül Yazar kimdir?

Mürşide Gönül Özyeğiner bilinen adıyla Gönül Yazar 12 Ağustos 1936, İzmir doğumludur. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 10 1011

1962'de yayınladığı "Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Maksadım Sana Naz Yapmak / Gönül Yazar Diyorlar"dır. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile birlikte rol aldı. Alaturka sahne sanatçısı olan Yazar, okuduğu pop müzik tarzdaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden,1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu. Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da Büyük Kulüp'te sahne aldı. 18 Ocak 2020'de nostaljik 'Aile Gazinosu' konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti.

Bir yıldız daha mı kayıyor? Gönül Yazar hakkında, Onur Akay kötü haber vermişti: O, cevap son noktayı koydu! 11 1111

Gönül Yazar'ın evlilikleri

1. evliliğini 1952 yılında 14 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 14 yaş büyük[10] Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki fabrikatör Bedii Çapa ile yaptı.

3. evliliğini 1963 yılında oyuncu Özden Çelik (1941-2010) ile yaptı.

4. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı. Bu evliliğinin 10 gün sürdüğünü açıkladı.

5. evliliğini 1979 yılında Sinan Bilsel ile yaptı

6. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı.

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