Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünün son tahminlerine göre bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

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Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, doğusu öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m doğusu 3,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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