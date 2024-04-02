Bilim insanları, 8 Nisan’da güneş tutulması öncesi kritik uyarı yaptı…

Bilim insanları, 8 Nisan'daki toplam güneş tutulmasının ölümcül araba kazalarında bir artışla birlikte gelebileceği konusunda uyardı. Nisan'ın tutulmasının 2024 etkinliğini çeşitli yönlerden aşması bekleniyor.

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Özellikle, bütünün gölgesi genişliğin iki katı olacak. Ek olarak, bütünlük süresi ayın güneşi tamamen gizlediği süre birçok bölgede 4 dakikadan fazla görülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI KAZALARA NEDEN OLUYOR MU?

Tutulma ile ilgili göz yaralanmalarını duymak, araba kazalarından daha yaygındır. Ancak Kuzey Amerika'daki son tam güneş tutulması sırasında ABD'nin ölümcül kazalarda kısa ama önemli bir artış gördüğü konusunda uyardı. NASA'nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu'nda çalışan Ernie Wright Vox'a verdiği demeçte,

“Daha da önemlisi, 2024'ün çok daha büyük bir nüfusun üzerinden geçtiğini düşünüyorum. İnsanlar güneş tutulmasını görmek için hiçbir yere gitmek zorunda değil.”

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