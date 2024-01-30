Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında alabora olarak batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı, kayıp 2 kişinin de hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı balıkçı teknesinin batmasıyla ilgili kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanedeki yaralı 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!

Yaralılar taburcu edildi

İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin tamamlanan 5 kişi taburcu edildi.

Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır’ın kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopterin yanı sıra 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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