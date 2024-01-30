Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha Araç sahipleri akaryakıta arka arkaya gelen zamlarla adeta şaşkına döndü. Daha dün motorine 1.38 TL zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzin ve Motorine yeni zam yapıldı. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de güncel Benzin ve motorin fiyatları.