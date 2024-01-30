Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha

Araç sahipleri akaryakıta arka arkaya gelen zamlarla adeta şaşkına döndü. Daha dün motorine 1.38 TL zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzin ve Motorine yeni zam yapıldı. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de güncel Benzin ve motorin fiyatları.

YAYINLAMA
Google News
Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha 1

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası, KKM’de Kararını Değiştirdi: Kısıtlamadan Vazgeçildi!
Merkez Bankası, KKM’de Kararını Değiştirdi: Kısıtlamadan Vazgeçildi!
Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha
Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha
Kâr yaptım derken zarar etti! 50 bin liralık karla araç takasına, 150 bin liralık EDS cezası geldi
Kâr yaptım derken zarar etti! 50 bin liralık karla araç takasına, 150 bin liralık EDS cezası geldi
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü"nde imzalar atıldı
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü"nde imzalar atıldı
Fed faiz kararı ne zaman? İlk 2024 Fed faiz kararı bu ay mı açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman? İlk 2024 Fed faiz kararı bu ay mı açıklanacak?
Araç sahipleri kara kara düşünüyor: Böyle giderse yıl ortası gelmeden 50 lira görülecek!
Araç sahipleri kara kara düşünüyor: Böyle giderse yıl ortası gelmeden 50 lira görülecek!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partinin seçim beyannamesini açıkladı, İşte AK Partinin 8 maddelik 31 Mart 2024 seçim beyannamesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partinin seçim beyannamesini açıkladı, İşte AK Partinin 8 maddelik 31 Mart 2024 seçim beyannamesi
Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!
Batan balıkçı teknesindeki kayıp 2 kişi için, arama çalışmaları aralıksız sürüyor!
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden 'tutuklama' kararı!
Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden 'tutuklama' kararı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat depreminde hayvanı telef olan depremzedelerin yüzünü güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat depreminde hayvanı telef olan depremzedelerin yüzünü güldürdü
Tarım Kredi Market'ten eşi benzeri olmayan indirim kampanyası, 28 Ocak-2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu...
Tarım Kredi Market'ten eşi benzeri olmayan indirim kampanyası, 28 Ocak-2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu...
Enerjide müjdeleri peş peşe geliyor! Sakarya Gaz Sahasında günlük gaz üretiminde rekor artış, hedef günlük 40 milyon metreküp
Enerjide müjdeleri peş peşe geliyor! Sakarya Gaz Sahasında günlük gaz üretiminde rekor artış, hedef günlük 40 milyon metreküp
Ev hanımlarına prim desteği geliyor!
Ev hanımlarına prim desteği geliyor!
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağmaya devam edecek mi? 30 Ocak 2024 Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak, kar yağmaya devam edecek mi? 30 Ocak 2024 Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
SSK ve Bağ Kur emeklisi fark ödemesini ne zaman alacak? Emeklinin fark ödemeleri ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ Kur emeklisi fark ödemesini ne zaman alacak? Emeklinin fark ödemeleri ne zaman yatacak?
Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha
Daha dün zam yapılmıştı! Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor! Motorin ve Benzin'e yeni bir zam daha
Emeklileri sevindiren flaş gelişme! Başkan Erdoğan seçimlerden önce emekli maaşlarına zam yapmayı planlıyor, İşte konuşulan rakamlar
Emeklileri sevindiren flaş gelişme! Başkan Erdoğan seçimlerden önce emekli maaşlarına zam yapmayı planlıyor, İşte konuşulan rakamlar
Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…
Ekonomist Mahfi Eğilmez’den enflasyona yeni bakış açısı: “Skimpflasyon ve Shrinkflasyon”…
Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!
Daha geçtiğimiz hafta 1.15 TL zam gelmişti, Motorine yeni zam yolda!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL