Merkez Bankası, KKM’de Kararını Değiştirdi: Kısıtlamadan Vazgeçildi!

Kur Korumalı Mevduat konusu Türkiye’de tartışılıyor. Çıktığı günden bu yana tartışılan konu ekonomistler tarafından zamanla eleştirildi. Mevduat hesapları zenginlerin parasına para katarken, devlet tarafında kayıplara neden oluyordu.

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MERKEZ BANKASI, KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Kur kormalı Mevduat (KKM), 2023 yılının Kasım ayında değişmişti. Merkez Bankası, 2 Kasım’da KKM hesaplarını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı karar yeniden revize edildi.

TCMB, yaklaşık 3 ay önceki aldığı kararın başına dönüş yaptı. Yüzde 30 yükseltilen zorunluk karşılık oranı tekrardan yüzde 25’e çekildi. Bu kararın 65 milyar lira likidite açığına neden olacağı konuşuluyor.

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“Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında;

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Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine,

Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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