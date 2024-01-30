Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, kapanan yolda sürücüler isyan etti!

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda meydana gelen kazada bir kargo kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken, uzayan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

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Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, kapanan yolda sürücüler isyan etti!

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda bariyerlere çarpan kargo kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikametine trafiğe kapanırken, oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 PK 0824 plakalı kargo kamyonu şoförü Muammer Çetin, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasında devrildi. Kazada şoför hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, kapanan yolda sürücüler isyan etti!

Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.
Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonu kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, kapanan yolda sürücüler isyan etti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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