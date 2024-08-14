Başkan Orhan Çerkez, öğrencilere verdiği sözü tuttu! YKS ve LGS hazırlık kursları açılıyor

Çekmeköy Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla düzenlediği ‘Çekmeköy Akademi YKS ve LGS Ders Destek Eğitimleri’ başvuruları başladı. Başvurular, 14-23 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

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Başkan Orhan Çerkez, öğrencilere verdiği sözü tuttu! YKS ve LGS hazırlık kursları açılıyor

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, öğrencilere sözünü verdiği YKS ve LGS hazırlık kursları açılıyor. İlçedeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınav hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenecek Çekmeköy Akademi YKS ve LGS Destek Eğitimi kurslarında başvurular başladı.

BAŞKAN ÇERKEZ ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTTU

8. ve 12. Sınıflar ile mezun öğrencilerin eğitim alacağı kurslarda başvurular 14-23 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Online başvuruların akabinde yapılan sınav ile Çekmeköy Akademi’de eğitim alacak öğrenciler belirlenecek.

YKS VE LGS EĞİTİM KURSLARI AÇILIYOR

Başvurularda; şehit ve gazi yakınları ile anne veya babası vefat eden adayların başvuruları öncelikli olacak.

EĞİTİM DÖNEMİ VE TARİHLERİ

8. Sınıflar: Eğitimler 21 Eylül 2024’te başlayacak ve 30 Mayıs 2025’te sona erecek. Bu dönemde öğrenciler, LGS’ye hazırlık için kapsamlı bir destek alacak.

12. Sınıflar: 7 Eylül 2024’te başlayacak ve 8 Haziran 2025’te tamamlanacak. YKS hazırlık süreci için özel olarak hazırlanmış derslerle öğrencilerin üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.
Mezun Sınıflar: Mezun sınıflar için eğitimler 20 Eylül 2024’te başlayacak ve 8 Haziran 2025’te sona erecek. Bu kurslar, üniversite sınavına tekrar hazırlanan mezun öğrencilere yönelik olacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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