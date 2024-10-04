Başkan Eren Ali Bingöl, işe ve okula giden vatandaşlara çorba ile simit ikramında bulundu

Tuzla Belediyesi, işe ve okula giden vatandaşlara yönelik çay, çorba ve simit ikramları başlattı. İşçi servislerinin ve iş gücünün yoğun olduğu lokasyonlarda 06.30-08.30 saatleri arasında ücretsiz çay, simit ve çorba ikramlarının devam edeceği projenin ilk adımını Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl attı.

HEP HALKIN İÇİNDE HEP VATANDAŞLARLA BERABER

Bugün İçmeler Köprüsü’nde gerçekleşen ikram servisine katılan Başkan Eren Ali Bingöl, sıcak sohbetler eşliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sahada başkanlarını gören Tuzlalılar, bu samimi buluşma karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL SABAH İŞE GİDENLERE ÇORBA DAĞITTI

Başkan Eren Ali Bingöl, “Tuzla’nın bereketi, birlik ve beraberliği daim olsun” diyerek bu tür buluşmaların önemini vurguladı. Ayrıca, ikram dağıtımı sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu. Mimar Sinan’daki pazartesi pazarının kapatılmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Başkan, “Arsa geliştirmeye çalışıyoruz. Oradaki sıkıntının farkındayım. Büyük bir pazar, sorunlarını biliyorum. Çözeceğiz. O bölgeyle alakalı sürprizlerimiz var” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: Tuzla Belediyesi