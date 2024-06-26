Başkan Eren Ali Bingöl Belediye personele bayram hediyesi: 557,14 TL olan bayram ikramiyesi 10 bin TL oldu

Seçildiği günden beri halkın ve personelin arasında olan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kurban Bayramında Belediye personelini unutmayarak 557,14 TL olan bayram ikramiyemizi de 10 bin TL çıkararak çifte bayram hediyesi yaşattı.

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Başkan Eren Ali Bingöl Belediye personele bayram hediyesi: 557,14 TL olan bayram ikramiyesi 10 bin TL oldu

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kurban Bayramı öncesi belediye personellerini unutmadı. Belediye ana hizmet binasında ve dış birimlerinde çalışan personelleri ziyaret edip, onlarla tek tek bayramlaşan Başkan Bingöl, “Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum. Sözleşmede bin 557,14 TL olan bayram ikramiyemizi de 10 bin TL’ye çıkarttık; hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yaklaşık 32 yıl sonra yönetim değişikliği yaşanan Tuzla Belediyesi’nin olağan bayramlaşma trafiğine farklı bir hava getirildi. Başkanlık makamından inip, ofislerinde çalışan personellerle tek tek görüşen Başkan Eren Ali Bingöl, belediye ana hizmet binasının içinde yer almayan dış birimleri de ziyaret etti. Personeliyle yüz yüze görüşüp iyi bayramlar dileyen Başkan Bingöl, bayram ikramiyesini 10 bin TL’ye çıkarttıklarını da müjdeledi.

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DIŞ BİRİMLERİ DE ZİYARET ETTİ

Belediye ana hizmet binasının içinde yer almayan dış birimleri de ziyaret eden Bingöl, önce Orhanlı’da Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ardından da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Garajı’nı ziyaret etti.

Özlenen adaletli ve eşit yönetim anlayışını hep birlikte Tuzla’ya getireceklerini ifade eden Bingöl, “Öncelikle personelimizin gülümsemesini arzu ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızı memnun edeceğimize de inanıyorum” diyerek bayram ikramiyesini 10 bin TL’ye çıkarttıklarını da müjdeledi.

Tuzla’da İdris Güllüce, Mehmet Demirci ve Şadi Yazıcı'nın ardından göreve başlayan 4’üncü isim olan Bingöl, bir de bayramlaşma mesajı yayınladı.

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BAŞKANDAN MESAJ VAR

Kurban Bayram’ında birlik, beraberlik mesajı veren Bingöl mesajı ise şöyle oldu:

“Sevgili Tuzlalı Komşularım, Mübarek Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde bir kez daha buluşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının doruğa çıktığı bu müstesna günlerde, kalplerimiz sevgiyle, sofralarımız bereketle dolsun.

Kurban Bayramı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel tezahürüdür. Bu bayram vesilesiyle, dargınlıkları unutup gönül köprüleri kurmanın, komşuluk bağlarımızı daha da güçlendirmenin önemini bir kez daha hatırlayalım. Bayram süresince, sevdiklerinizle bir arada olmanın tadını doyasıya çıkarmanızı, paylaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşamanızı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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