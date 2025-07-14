Başkan Erdoğan'ın çağrısına ses verildi: Kartal ve İstanbul ay yıldızla süslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak asma çağrısına, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan güçlü bir ses geldi. İl Başkanı Abdullah Özdemir’in öncülüğünde başlatılan çalışmalarla İstanbul’un dört bir yanı ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İl genelinde sürdürülen seferberlik, (buraya ilçe adı gelecek)’(daki/deki) caddeler, sokaklar ve evlerde de karşılık buldu. (Buraya ilçe adı gelecek) İlçe Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce bayrak asıldı. Vatandaşlar da bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir de sahadaki ziyaretleri sırasında esnafa Türk bayrağı hediye etti. Bayrakları iş yerlerine asan esnaflar, “Terörsüz Türkiye” sürecine gönülden destek verdiklerini ifade etti.

“Bu bir siyaset değil, millet meselesidir”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İl Başkanı Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan aziz şehitlerimizin hatırası her daim başımızın tacıdır. Artık bu topraklarda silahlar değil, kardeşlik konuşacak. Fitne değil, birlik yükselecek. Ve artık bu semalarda ay yıldızlı bayrağımız daha özgür, daha güçlü dalgalanacak.

Bu bir siyaset meselesi değil; bu bir millet meselesidir. Bu, Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, 86 milyonun ortak değeridir. İstanbul kardeşliğin başkenti olduğunu bir kez daha göstersin. Ay yıldızlı bayrağımızla İstanbul, tüm dünyaya bir kez daha mesaj versin.”

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“Haydi İstanbul, Cumhurbaşkanımızın çağrısına ses verelim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına İstanbul’dan güçlü bir karşılık verdiklerini belirten Özdemir, tüm İstanbulluları kampanyaya katılmaya davet ederek şöyle konuştu:

“Bu vatan hepimizindir, bu bayrak hepimizin bayrağıdır. Haydi İstanbul, hep birlikte Cumhurbaşkanımızın çağrısına ses verelim. Ay yıldızlı bayrağımızla Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir tablo ortaya koyalım. Rabbim birliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin.”