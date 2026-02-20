Başkan Ahmet Cin: “Ramazan ayı boyunca 500 bin kişilik iftar vereceğiz”

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Sahil Meydanı ve Millet Bahçesi’nde kurduğu iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişiyi bir araya getiriyor.

İftar sofralarındaki sıcak yemekler belediyeye ait aşevindeki dev kazanlarda pişiyor. Aşevi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Ramazan ayı olunca bizlerin de tatlı bir telaşı oluyor. Geçen yıl Ramazan ayı boyunca yaklaşık 500 bin kişilik iftar vermiştik. Bu yıl da aynı şekilde iftar ve diğer hizmetlerimiz devam etmiş olacak.” dedi. Öte yandan bu Ramazan’da da Filistin, Gazze’ye destek vereceklerini belirten Başkan Ahmet Cin: “Geçen yıl Gazze’de 3 bin kişilik iftar yemeği vermiştik. Ramazan ayından sonra da bu hizmetimiz yemek şeklinde devam etti. Şu anda orada günlük bin 500 kişiye yemek veriyoruz, bu hizmetimiz Ramazan ayında devam edecek.” şeklinde konuştu.

Pendik’te Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhu ilçenin dört bir yanına taşınmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi tarafından her gün Sahil Meydanı’nda ve Millet Bahçesi’nde kurulan iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişi aynı sofrada buluşarak oruçlarını açıyor.İftar sofralarındaki sıcak yemekler belediyeye ait aşevindeki dev kazanlarda pişiyor.Tüm yemekler hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Titizlikle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından adreslere teslim edilerek Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Başkan Ahmet Cin, Aşevi’nde incelemelerde bulundu

Aşevi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Ramazan ayı olunca bizlerin de tatlı bir telaşı oluyor. Geçen yıl Ramazan ayı boyunca yaklaşık 500 bin kişilik iftar vermiştik. Bu yıl da aynı şekilde iftar ve diğer hizmetlerimiz devam etmiş olacak. Bu yıl iki iftar çadırı kurmak suretiyle inşallah, vatandaşlarımızın yanında olacağız.” dedi.

İftara yetişmekte zorlanan vatandaşları da düşündüklerini söyleyen Başkan Ahmet Cin: “Mesai saatlerinin daralmasından dolayı toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu yerlerde; hastanelerde, metrolarda, trenlerde, minibüs duraklarında, iftariyelik vermek suretiyle vatandaşlarımızın Ramazan ayını rahat geçirmesini sağlamaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“STK ve okullara iftar konusunda destek vereceğiz”

Başkan Ahmet Cin, STK iftarlarına da değinerek “STK’larımız ile geçen yıl beraber iftar yapmıştık. Bu sene de inşallah, STK’larımız isterlerse kendi merkezlerinde onlara iftar hizmeti vermiş olacağız.” dedi. Okullara da iftar noktasında destek vereceklerini söyleyen Başkan Ahmet Cin: “Okullarımızdan geçen yıl çok ciddi talep gelmişti. Bu sene yine okullarımızdan, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden böyle bir iftar talebi gelirse desteklerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca Pendik’te gıda kolisi yardımlarımız devam edecek. Çölyak gıda yardımımız da aynı şekilde devam edecek.” dedi.

“Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız”

Başkan Ahmet Cin; Filistin’e, Gazze’ye Ramazan’da desteğin daha da artacağını ifade ederek “Geçen yıllarda olduğu gibi Gazze önceliğimiz, hassasiyetimiz. Geçen yıl da Gazze’de 3 bin kişilik iftar yemeği vermiştik. Ramazan ayından sonra da bu hizmetimiz yemek şeklinde devam etti. Şu anda orada günlük 1.500 kişiye yemek verirken bu hizmetimiz Ramazan ayında da devam edecek. Ama bunun haricinde 1.000 kişilik daha iftar vermek suretiyle Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze’ye çok yakın zamanda 600 kişilik bir çadır kent kurduk. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili desteğimizi onlara vermiş olacağız. Bayram geldiğinde de oradaki kardeşlerimizin bayramlık, giyim ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda desteklerimizi vermiş olacağız. Şehit yakınlarını ziyaret etmek, onlarla beraber iftar yapmak, STK’larımızla iftar yapmak, gençlerimizle beraber iftar yapmak, bunlar en güzel hizmetlerimizden. Teravihlerde ve sonrasında camilerimizde vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onlara ikramlarımız olacak. Böyle güzel ve maneviyatı yüklü bir şekilde Ramazan ayını geçirmiş olacağız.” diye konuştu.

