Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya yönelik yeni bir kimlik doğrulama sisteminin gündemlerinde olduğunu açıklamıştı. Yeni sistem ile ilgili ilk detayları Bakan Gürlek açıkladı.Yeni sosyal medya düzenlemesi ile, sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama esas olacak. Kimliği doğrulanmamış hesapların paylaşım yapılamayacak.

Bakan Gürlek, “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa ya da bir yazı yayınlayacaksa kimliği belli olacak. Sahte hesapla ya da yurt dışından bir ‘fake’ hesapla bunu yapamayacak” dedi.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından sürece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun dahil olacağı bildirildi.

GEÇİŞ SÜRECİ VE HESAP DOĞRULAMA

Yeni sistemde bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içinde kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlikleriyle doğrulamaları gerekecek. Gürlek, doğrulama yapılmaması halinde sahte hesapların kapatılacağını söyledi.

Haberin Devamı

-Ayrıca düzenlemenin yalnızca Türkiye içindeki kullanıcıları değil, yurt dışındaki vatandaşları da kapsayacağı ifade edildi.

-Yurt dışında yaşayan kullanıcılar için pasaportla doğrulama yapılabileceği, cep telefonuna gönderilecek doğrulama mesajıyla sürecin tamamlanacağı belirtildi.

“KLAVYE DELİKANLILIĞI” VE CEZAİ SORUMLULUK

Bakan Gürlek, yapılacak düzenlemenin “itibar suikastı” ve “klavye delikanlılığı” olarak nitelendirilen anonim saldırıların önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.

Yeni sistemle birlikte, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kimliği açık olan kişilerin cezai sorumluluğunun da netleşeceğini belirten Gürlek, bir kişiyi hedef gösteren ya da suç teşkil eden paylaşım yapan kullanıcıların doğrudan hukuki süreçle karşılaşabileceğini ifade etti.

Başkan Ahmet Cin: “Ramazan ayı boyunca 500 bin kişilik iftar vereceğiz”

Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!