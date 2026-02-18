  1. Anasayfa
  PESİAD Başkanı Cüneyt Battal'dan Pendik Kent Konseyine Ziyaret

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal'dan Pendik Kent Konseyine Ziyaret

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Başkanı Cüneyt Battal Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz'ı ziyaret ederek önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ortak projeler görüşme sağladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, yerel kalkınma ve toplumsal dayanışma odaklı iş birlikleri ön plana çıktı.

YENİ PROJE OYUNCAK KARDEŞLİĞİ

​Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri, Nisan ayında ortaklaşa düzenlenmesi planlanan “Oyuncak Kardeşliği” projesi oldu.

Çocuklara yönelik bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin detayları ele alınırken, projenin toplumsal kaynaşmaya sunacağı katkı vurgulandı.

KÜLTÜR VE SANATA DEĞER KATACAK STRATEJİLER

​Toplantıda sadece sosyal projeler değil, kentin kültürel dokusunu güçlendirecek adımlar da konuşuldu:

​Kültür-Sanat Etkinlikleri: Önümüzdeki dönemde düzenlenecek sanatsal faaliyetlerde eş güdümlü hareket edilmesi kararlaştırıldı.

​Stratejik İş Birliği: İki kurumun yetenek ve imkanlarını birleştirerek şehre değer katacak yeni proje alanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

​Ziyaretin sonunda Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek, ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

