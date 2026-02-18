Pendikspor’dan ayrılık haberi: Uğur Uçar Kırmızı-beyazlı kulüple yolları ayırdı!

Pendikspor’da önemli bir ayrılık yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Uğur Uçar ile yollar resmen ayrıldı. Bir süredir kamuoyunda konuşulan ayrılık, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmenin feshedilmesiyle netlik kazandı.

Tecrübeli teknik adamın yeni adresinin netleştiği ve taraflar arasında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu süreçte Pendikspor’un bonservis bedeli alacağı ifade edildi.

Ayrılığı Karşı Taraf Duyurdu

Dikkat çeken bir diğer detay ise ayrılığın Pendikspor tarafından değil, karşı kulüp tarafından duyurulmuş olması oldu. Konuyla ilgili olarak Pendikspor’un resmi sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapılmaması, kulübün kurumsal iletişimi konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan yeni kulübü Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Teknik Direktör Bekleniyor

ATKO Grup Pendikspor’da bir dönemin kapanmasının ardından gözler yönetimin atacağı yeni adıma çevrildi. Yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması beklenirken, camiada hareketli günler yaşanıyor.

Taraftarlar ise alınacak kararların takımın geleceğine nasıl yansıyacağını merakla takip ediyor.