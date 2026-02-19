Pendik Belediyesinden 60 Spor Kulübüne Destek

Pendik Belediyesinin amatör spor kulüplerine yönelik geleneksel hale getirdiği “Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” bu yıl da Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Kaymakam Mehmet Yıldız’ın da katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in spor konusunda çok şanslı olduğunu belirterek; “Pendik’te 15. spor kompleksini açtık. 6 tane yüzme havuzumuz var. Komşu ilçelere bakın, daha bir tane salonu olmayan ilçeler var.” dedi.

Pendik Belediyesi, geleneksel “Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde yoğun katılımla düzenlendi. Kaymakam Mehmet Yıldız, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Başkanları, yöneticiler, sporcular ve antrenörlerin katıldığı törende, toplamda 60 amatör spor kulübüne spor malzemeleri teslim edildi. Ayrıca, Pendik’te faaliyet gösteren spor kulüplerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcuları ile antrenörleri de unutulmadı. Pendik’i farklı branşlarda temsil eden sporcu ve antrenörlere ödülleri takdim edildi. Başarılı isimler, ödüllerini Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın elinden aldı.

Başkan Ahmet Cin: “Pendik, spor konusunda çok şanslı”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, törende yaptığı konuşmada gençlere yönelik desteklerinden ötürü tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ederek; “Pendik genç nüfusa sahip, 250 bin civarında 25 yaş altı genç var. Özellikle uyuşturucuyla ilgili tedbirlerin alınması noktasında gençlerin spora yönlendirilmesi çok önemli. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkıda bulunuyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Ahmet Cin konuşmasında: “Pendik spor konusunda çok şanslı.” diyerek ilçede yapılan spor yatırımlarını anlattı ve “İnsanların özellikle gençlerin spora yapmalarını daha etkin hale getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda Pendik çok şanslı. Komşu ilçelere, illere bakın. Pendik’te 15. spor kompleksini açtık. 6 tane yüzme havuzumuz var. Belki bir tane salonu bile olmayan ilçeler var.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“STK Merkezi’ni en kısa zamanda hazır hale getireceğiz”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesinin STK Merkezi projesine de değindi. Salonda bulunan dernek başkanlarına hitaben bu merkezden tüm STK’ların yararlanacağını belirterek: “Hepsinin aynı merkezde olacağı, aynı binada faaliyet göstereceği, eğitim ve toplantı odalarının bulunacağı ve de tüm masrafların belediye tarafından karşılanacağı STK Merkezi’ni en kısa zamanda hazır hale getireceğiz.” dedi.