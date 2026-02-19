Tuzla Yaşam Ayyıldız ‘Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi’ hizmete açıldı

Başkan Bingöl: 30 günde 5 büyük projenin açılışını yaptık...

Tuzla’da sosyal yaşamı güçlendirecek önemli yatırımlardan biri daha tamamlandı. Kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern ve donanımlı yapısıyla yeniden düzenlenen Tuzla Yaşam Ayyıldız ‘Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programı Tuzla Yaşam Ayyıldız Şehrazat Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü, belediye yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Restoranı, kafesi ve zengin içerikli kütüphanesiyle her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde yenilenen merkez, sosyal, kültürel ve gastronomik alanlarıyla ilçenin yeni buluşma noktası olacak. Daha önce yalnızca protokol programları için kullanılan cam teras alanı ise gençlerin kullanımına açık, 206 kişi kapasiteli modern bir kütüphaneye dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Eren Ali Bingöl, göreve geldikleri günden bu yana hız kesmeden çalıştıklarını belirterek hem sosyal tesis yatırımlarına hem de altyapı projelerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

“30 GÜNDE 5 BÜYÜK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

“Bir hedef koymuştuk; bir ayda beş proje demiştik. Otuz günde, hatta yirmi yedi günde beş büyük projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu başarı ekip çalışmasının ve kararlılığın sonucudur. Tuzla’da artık bekleyen değil, üreten ve hızla hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı var. Çalışma azmimiz durmadan devam edecek.”

Bingöl, sadece mevcut binaları yenilemekle kalmadıklarını, aynı zamanda uzun yıllardır yapılmamış yatırımları da hayata geçirdiklerini belirterek stadyum, hayvan barınağı, viyadük ve trafik projelerine de değindi.

“Bize diyorlar ki, “Siz sürekli binaları yeniliyorsunuz.” Palmiye’yi yıktık, yeniden yaptık. Tuzlalı komşularımız hak ediyordu, ihtiyaçtı. Ayyıldız’ı yıktık içini komple döktük, yeniden yaptık, ihtiyaçtı. Ama aynı zamanda Tepeören’e üç yıldır yapılmamış 75 dönümlük hayvan barınağını da biz yapıyoruz. Yıllardır yapılmamış Tuzla stadyumunu da biz yapıyoruz. Trafik sorununa ilişkin battı-çıktı projesini de biz hayata geçiriyoruz. Aydıntepe’de 10 yıldır yapılmamış viyadüğü de biz yapıyoruz. Bir yandan Tuzla’nın tarihini ve kültürel değerlerini koruyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz, bir yandan da mevcut tesislerin kalitesini sizlere layık hale getiriyoruz.”

“AYYILDIZ’I BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK, KAPASİTEYİ VE KALİTEYİ ARTIRDIK”

“Burada 150 kişilik bir restoran bölümü vardı. Mutfak eskimişti, soğutma sistemi çalışmıyordu, yangın tesisatları yoktu, elektrik aksamı sorunluydu. Bu şartlarda verimli hizmet sunmak mümkün değildi. Biz yapının içini tamamen yeniledik, teknik altyapısını güçlendirdik ve kapasiteyi 260 kişiye çıkardık.”

Seçim döneminde sosyal tesislerle ilgili özel bir anlayış ortaya koyduklarını vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

“Sosyal tesislere belediye binası mantığıyla değil; kaliteli, estetik ve hijyen standartları yüksek bir restoran anlayışıyla yaklaşıyoruz. Vatandaşımız burada kendini özel bir mekânda hissetmeli dedik. Ayrıca Tuzla Mekan Kafe’yi ekledik. Ön bölümde çay, kahve ve atıştırmalık alanlarıyla hem hızlı hizmet hem de erişilebilir bir sosyal alan oluşturduk.”

Emeklilere yönelik uygulamalara da değinen Bingöl, sosyal tesislerde uygun fiyatlı hizmet sunduklarını, çeşitli sosyal destek projelerinin sürdüğünü ifade etti.

“CAM TERASI GENÇLERİMİZE ARMAĞAN ETTİK”

Başkan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayyıldız’ın en üst katında cam teras alanı vardı ve başkan yalnızca belirli programlarda kullanılıyordu. Şimdi burayı gençlerimize armağan ediyoruz. Sessiz ve sesli çalışma odalarıyla birlikte modern bir kütüphane haline getirdik. Aynı anda 206 öğrencimizin ders çalışabileceği bir kapasite oluşturduk.”

Gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine öncelik verdiklerini belirten Bingöl, “Her şey Tuzlalı gençlerimiz için. Öğrencilerimizin tamamı için nitelikli ve erişilebilir alanlar üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında çevre yatırımlarına da geniş yer ayıran Bingöl, atık deşarjlarının önlenmesi, dere yataklarının denetlenmesi ve koku sorununun azaltılmasına yönelik somut adımlar attıklarını ifade etti. İleri biyolojik arıtma tesisindeki çökertme havuzunun kapatıldığını, dere yataklarına güvenlik kameraları yerleştirildiğini ve kaçak deşarjlarla mücadele edildiğini belirtti. Koku sorununun önemli ölçüde azaldığını, tamamen ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Tuzla’nın tarihine ışık tutan “Denizin Kucakladığı Şehir Tuzla” adlı kitabın da tanıtımının yapıldığı ve eserin vatandaşların ücretsiz erişimine açıldığı bildirildi.

Yenilenen yüzüyle hizmete giren Tuzla Yaşam Ayyıldız ‘Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi’nin, ilçenin sosyal hayatına önemli katkı sunması ve her yaştan vatandaşa hitap eden yeni bir yaşam alanı oluşturması bekleniyor.