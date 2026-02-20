Metin Akpınar’ın Biyolojik kızı davayı kazandı: Aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış!
Yayınlanma:
20 Şubat 2026 14:27
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Dava sonrası duygularını basınla paylaşan Nebioğlu, aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış?...
Türk sinemasının usta isimlerinden Metin Akpınar’ın, Suphiye Orancı ile 1980’li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu’nun açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.
Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Nebioğlu’nun talebini haklı bularak 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebioğlu,
"Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti.
Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum.
dedi. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım"
Babası Metin Akpinar'a açtığı 6 milyon TL'ik manevi tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu:
'İlk olarak zekat vereceğim. Arabam yok, belki kendime bir araba alırım. Bir tatile çıkayim, dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok.
6 milyonla da sinırlı değil. Hakim faizi ile birlikte karar verdi. Sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha.
Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Bundan sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak."
