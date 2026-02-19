  1. Anasayfa
Pendik Yeşilay şube başkanı Mehmet Aydoğmuş göreve başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Pendik Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul sonucunda Mehmet Aydoğmuş ve yeni Yönetim Kurulu başkanlığında görevine başladı.

''Türkiye Yeşilay Cemiyeti Pendik Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul sonucunda Sayın Mehmet Aydoğmuş ve yeni Yönetim Kurulu göreve başlamıştır.
Şubemizin bağımlılıkla mücadele çalışmalarının aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Olağan Genel Kurulumuzun Yeşilay ailemize ve tüm Pendik halkına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Mehmet Aydoğmuş
Yeşilay Pendik Şube Başkanı''

