Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir araç devrildi, yük yola savruldu. Başka bir araç da hızını kontrol edemeyerek kazaya karıştı...

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir araç devrildi, yük yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kocaeli — TEM Otoyolu üzerinde iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kirazlıyalı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrilirken dorsesinde bulunan yük yola savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Devrilen araç ve yola dağılan malzemeler nedeniyle otoyol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tamamen trafiğe açıldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

