  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir araç devrildi, yük yola savruldu. Başka bir araç da hızını kontrol edemeyerek kazaya karıştı...

Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!
Yayınlanma:

Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir araç devrildi, yük yola savruldu. Başka bir araç da hızını kontrol edemeyerek kazaya karıştı...

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu bir araç devrildi, yük yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kocaeli TEM Otoyolu savaş alanına döndü: İki tırın çarpışmasıyla zincirleme kazaya meydana geldi!

Kocaeli — TEM Otoyolu üzerinde iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kirazlıyalı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrilirken dorsesinde bulunan yük yola savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Devrilen araç ve yola dağılan malzemeler nedeniyle otoyol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tamamen trafiğe açıldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metin Akpınar’ın Biyolojik kızı davayı kazandı: Aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış!Metin Akpınar’ın Biyolojik kızı davayı kazandı: Aldığı tazminatla ilk bakın ne yapacakmış!

Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...

Başkan Ahmet Cin: “Ramazan ayı boyunca 500 bin kişilik iftar vereceğiz”Başkan Ahmet Cin: “Ramazan ayı boyunca 500 bin kişilik iftar vereceğiz”

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!
Herkes onu "Barbie kaymakam" olarak tanıdı: Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı!
KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!
KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya devini mercek altına aldı!
Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...
Şimdi onlar düşünsün: Klavye delikanlılığına son, kimlikleri belli olacak! İşte yeni sistem...
Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!
Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!
Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!
Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!
İlk başörtülü vali Erdoğan'ın imzasıyla bakın hangi göreve atandı? Kübra Güran Yiğitbaş kimdir?
İlk başörtülü vali Erdoğan'ın imzasıyla bakın hangi göreve atandı? Kübra Güran Yiğitbaş kimdir?
Futbolda bahis ve şike operasyonunda son dakika: 2 şirkete kayyum atandı!
Futbolda bahis ve şike operasyonunda son dakika: 2 şirkete kayyum atandı!