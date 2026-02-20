Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde mideleri ayağa kaldıran görüntüler kaydedildi...
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren 'Gaziantepli Baklavacioglu' isimli tatlı imalathanesinde hijyen kurallarının ihlal edildiğine dair görüntüler infial olușturdu.
İhbar üzerine denetim yapan belediye zabıta ekipleri üretim alanında hijyen kurallarına uyulmadığınıtespit etti.
Ramazan ayında kaydedilen görüntülerde, bir çalışanın hamuru ayağıyla çiğnediği görüldü.
Mideleri ayağa kaldıran görüntüler büyük tepki topladı.
İmalathane ve satış mağazası mühürlenerek kapatıldı.