İlk başörtülü vali Erdoğan'ın imzasıyla bakın hangi göreve atandı? Kübra Güran Yiğitbaş kimdir?

2022'de Afyonkarahisar'a Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve atandı...

2022'de Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olmuştu. Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ OLMUŞTU

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 yılında Ankara’da doğan Kübra Güran Yiğitbaşı, çocukluk ve ilköğretim yıllarını kaymakam olan babasının görevleri nedeniyle Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde geçirdi. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde aldı. Akademik çalışmalarını iletişim ve psikoloji alanlarında sürdüren Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora eğitimini “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” teziyle 2012 yılında bitiren Yiğitbaşı, aynı fakültede araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine doktor öğretim üyesi ve doçent olarak devam etti.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi.. Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı ve kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra medya ve yayıncılık alanında da faaliyet gösteren Yiğitbaşı, 2016 yılında 15 Temmuz temalı "Kalplerin Direnişi" belgeselini hazırladı. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilen belgesel TRT Belgesel ekranlarında da yayımlandı. 2018 yılında "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" adlı kitabı yayımlanan Yiğitbaşı, TRT’de yayınlanan ve hazırlamış olduğu "Dijital Çağda E-beveynlik" adlı program 13 bölüm halinde TRT'de yayınlandı.

2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanan Yiğitbaşı, 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, aile eğitim programları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması gibi alanlarda yürütülen çalışmalarda görev aldı. 12 Mayıs 2022 tarihli kararnameyle Afyonkarahisar Valiliği görevine getirilen Yiğitbaşı, 18 Mayıs 2022’de göreve başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk annesidir.

