Okulda cıva alarmı! Zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Diyarbakır'da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir ortaokulda yaşanan olay endişe yarattı. Cıva zehirlenmesi şüphesi üzerine çok sayıda öğrencinin rahatsızlandığı bildirildi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

ÖLÇÜM YAPILACAK

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin okulda detaylı ölçüm ve değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Ramazanın ilk gününde mide bulandıran görüntü: Bu görüntülerden sonra tatlı yiyemeyeceksiniz!

Yeşilçam'ın ünlülerini hiç böyle görmediz: İşte, 70'li, 80'li yılların albümü...

Fenerbahçe kadronun hakkını vermedi: 3-0 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğrattı!