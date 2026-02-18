CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, evlat mürüvveti görmenin heyecanını yaşadı. Güneri oğlu Serkan ile genç ve başarılı isim Aleyna, aile arasında düzenlenen nezih bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.​

Nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini takan ve mutlulukları gözlerinden okunan Niyazi Güneri, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla dile getirdi.

Bir anne ve baba için evladının mutluluğuna şahitlik etmenin dünyadaki en kıymetli duygu olduğunu vurgulayan Güneri, şu ifadeleri kullandı:​”Dün akşam sevgili oğlum Serkan’ın ve kıymetli kızımız Aleyna’nın nişan yüzüklerini taktık. Çok şükür huzur ve mutluluk dolu bir akşam yaşadık.

Rabbim bu güzel başlangıcı hayırla tamamına erdirsin, evlatlarımızın mutluluğunu daim eylesin.”ifadesinde bulundu.

Bizde, BÖLGE GÜNDEM HABER ekibi olarak genç çifte, ömür boyu mutluluklar dileriz...