  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, evlat mürüvveti görmenin heyecanını yaşadı. Güneri oğlu Serkan ile genç ve başarılı isim Aleyna, aile arasında düzenlenen nezih bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.​

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü
Yayınlanma:

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, evlat mürüvveti görmenin heyecanını yaşadı. Güneri oğlu Serkan ile genç ve başarılı isim Aleyna, aile arasında düzenlenen nezih bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.​

Nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini takan ve mutlulukları gözlerinden okunan Niyazi Güneri, yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla dile getirdi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

Bir anne ve baba için evladının mutluluğuna şahitlik etmenin dünyadaki en kıymetli duygu olduğunu vurgulayan Güneri, şu ifadeleri kullandı:​”Dün akşam sevgili oğlum Serkan’ın ve kıymetli kızımız Aleyna’nın nişan yüzüklerini taktık. Çok şükür huzur ve mutluluk dolu bir akşam yaşadık.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

Rabbim bu güzel başlangıcı hayırla tamamına erdirsin, evlatlarımızın mutluluğunu daim eylesin.”ifadesinde bulundu.

CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin mutlu günü

Bizde, BÖLGE GÜNDEM HABER ekibi olarak genç çifte, ömür boyu mutluluklar dileriz...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
“Denizin Kucakladığı Şehir- Tuzla” kitabı çıktı!
“Denizin Kucakladığı Şehir- Tuzla” kitabı çıktı!
Pendikspor’dan ayrılık haberi: Uğur Uçar Kırmızı-beyazlı kulüple yolları ayırdı!
Pendikspor’dan ayrılık haberi: Uğur Uçar Kırmızı-beyazlı kulüple yolları ayırdı!
PESİAD Başkanı Cüneyt Battal'dan Pendik Kent Konseyine Ziyaret
PESİAD Başkanı Cüneyt Battal'dan Pendik Kent Konseyine Ziyaret
Pendik bu Ramazan'da da yine ışıl ışıl...
Pendik bu Ramazan'da da yine ışıl ışıl...
Tuzla’da Ramazan ayında iftar alanları belli oldu
Tuzla’da Ramazan ayında iftar alanları belli oldu
Başkan Bingöl daldı keşfi yerinde gördü
Başkan Bingöl daldı keşfi yerinde gördü
‘Yedi Bölge Bir Sahne’de Karadeniz Coşkusu
‘Yedi Bölge Bir Sahne’de Karadeniz Coşkusu