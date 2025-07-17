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Başkan Ahmet Cin, Pendikli LGS Şampiyonlarını Ağırladı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ağırladı. Pendikli LGS şampiyonu öğrencileri kutlayan Başkan Cin: “Geleceğimizin teminatı bu gençlerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

Başkan Ahmet Cin, Pendikli LGS Şampiyonlarını Ağırladı
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Başkan Ahmet Cin, Pendikli LGS Şampiyonlarını Ağırladı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencileri ağırladı. Pendikli LGS şampiyonu öğrencileri kutlayan Başkan Cin: “Geleceğimizin teminatı bu gençlerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde eden başarılı öğrencileri belediyede misafir etti. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Cin, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere eşitli hediyelerin yanı sıra tablet takdim etti.

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LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ömer Asaf Yıldırım ve Muhammed Kayra Candır ile Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencisi Yasin Öztürk, başarılarıyla sadece okullarını değil, tüm Pendik’i gururlandırdı.

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“Pendik’in güçlü eğitim altyapısı başarıya yansıyor”

Ziyarette konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bugün üç değerli evladımız, 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alıp büyük bir başarı elde etti. Onlarla gurur duyuyoruz. Bugün bizleri ziyaret etme nezaketini gösterdiler. Çocuklarımızı, ailelerini ve hocalarını belediyemizde ağırladık. Böyle güzel öğrenciler yetiştirdikleri için kendilerini de ayrıca tebrik ediyoruz.

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Pendik’te 145 bin öğrencimiz var. Tam puan alan bu öğrencilerimiz, diğer tüm öğrencilere de örnek olacaktır. Pendik, bu noktada altyapı itibarıyla kuvvetli bir ilçe. Bu güçlü altyapıyla kaliteli eğitim vererek öğrencilerimizi yetiştiriyor, geleceğimizin teminatı olan bu gençlerin geleceğe hazır hale gelmelerine katkı sunuyoruz. Ben öğrencilerimizi, ailelerimizi ve kıymetli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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