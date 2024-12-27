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Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Okulunda tören düzenlenecek...

Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Erzurum’da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın hayatını kaybetti.

Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Okulunda tören düzenlenecek...
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Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Erzurum’da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın hayatını kaybetti.

Erzurum’da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Okulunda tören düzenlenecek...

Olay, saat 03.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1’inci Sümbül Sokakta meydana geldi. Bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın’ın başına düştü. Algın’ın kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Başına buz kütlesi düşen genç yoğun bakımdan çıkamadı: Okulunda tören düzenlenecek...

OKULUNDA TÖREN DÜZENLENECEK

Vefat eden Algın için yarın Edebiyat Fakültesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi. Fakülte bahçesindeki törenin ardından Algın’ın cenazesi Bursa’ya gönderilecek.

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Kaynak:AA

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