Azerbaycan uçağının düşürülmesine ilişkin yeni gelişme: Rus "Pantsir-S" hava savunma sisteminin saldırısını doğruladı!

Azerbaycan uçağının düşürülmesine ilişkin yeni gelişme: AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını teyit etti.

Azerbaycanlı yetkililer, AA’ ya yaptıkları açıklamada, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu bildirdi.

Söz konusu haberlerde, yetkililerin, uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği böylece uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolmasının amaçlandığı şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

Haberlerde, uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu da belirtilmişi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Haberin Devamı

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

''Hepiniz suç ortağısınız''! Savcı Kamuoyunun sesi oldu: 27 Aralık 2024 gazete manşetleri

Kar Trakya'dan giriyor! İstanbul dahil 9 ile sarı kod uyarısı!

En güzel, en anlamlı Cuma mesajları | Kısa öz, gifli Cuma mesajları