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Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması!

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 1 16

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 2 26

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 3 36

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 4 46

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 5 56

Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelli araçlarında yeni ÖTV sınırlaması! 6 66
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