Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları
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Merkez Bankasının 22 aydan sonra ilk defa yılın son faiz kararını açıklayarak, beklentilerinde üzerin 2.50 baz puan indirimle politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürmesinin ardından altındaki ivme yukarı doğru hareket eder mi diye merak edilmeye başlanmıştı. İşte 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları.