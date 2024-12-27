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Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları

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Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının 22 aydan sonra ilk defa yılın son faiz kararını açıklayarak, beklentilerinde üzerin 2.50 baz puan indirimle politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.50'ye düşürmesinin ardından altındaki ivme yukarı doğru hareket eder mi diye merak edilmeye başlanmıştı. İşte 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları.
Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.986,36

SATIŞ(TL) 2.986,92

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.977,93 0,30 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.844,00

SATIŞ(TL) 4.959,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.950,00 0,18 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.717,00

SATIŞ(TL) 9.920,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.900,00 0,20 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.179,42

SATIŞ(TL) 19.561,67

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.574,46 -0,07 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.407,00

SATIŞ(TL) 19.766,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.724,00 0,21 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.636,48

SATIŞ(USD) 2.636,96

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.634,21 0,10 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 85.000,00

SATIŞ(USD) 85.050,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 84.900,00 0,18 %

Faiz indirimi sonrası altın ne kadar oldu? Gram çeyrek kaç TL? 27 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 8 88

ATA ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.778,77

SATIŞ(TL) 20.281,73

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.294,99 -0,07 %

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