Başakşehir’den feci kaza haberi: Bariyer demiri kadın şoförün bacağına saplanarak aracın arka kapısından çıktı!

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından inşaat alanının çevresindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan demir, kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın arka kısmından çıktı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Uğur Mumcu Caddesi Şahintepe Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından da inşaat için çevrilen bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜNÜN BACAĞINA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerden kopan demir, aracın içinden geçerek kadın sürücünün bacağına saplandı ve aracın arka kısmından çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, bacağındaki demir parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bacağından saplanan demir parça nedeniyle aracın içinde acı çektiği, çevredeki vatandaşların da panik halinde yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

AK Partili o belediye başkanı tutuklandı: Görevden uzaklaştırılarak partiden ihraç edildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesine operasyon sonrası Mansur Yavaş ilk kez konuştu!

Gelinin mehir isteği gündem oldu: Damadın olay cevabı sosyal medyayı karıştırdı!