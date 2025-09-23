AK Partili o belediye başkanı tutuklandı: Görevden uzaklaştırılıp partiden ihraç edildi!

Kırıkkale'de "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklanırken görevden uzaklaştırılarak, partiden ihraç edileceği açıklandı...

Kırıkkale'de "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AK PARTİ İHRAÇ EDECEK

Öte yandan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.

Aynı soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Ahmet Sungur'un Yahşihan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

