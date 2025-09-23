Gelinin mehir isteği gündem oldu: Damadın olay cevabı sosyal medyayı karıştırdı!

Genç kadının evlilik öncesi damattan 300 gram altın mehir istemesi sosyal medyada tartışma yarattı. Damadın "Ben onu alamam" diyerek talebi reddettiği anlar binlerce yorum aldı.

Genç kadın, evlilik öncesinde damattan 300 gram altın mehir talebinde bulundu. Ancak bu istek karşısında şaşıran damat, "Ben onu alamam" diyerek talebi geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada binlerce yorum aldı.

*Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

*Ben olsam orda bozardım işi... Ticarete dökmüşler, yazık değil mi?

*Helal damada. Ben olsam direk kalkarım.

*Yeni çağın başlık parası isteme yöntemi

*Mehir isteyebilir ancak 300 gram mehir erkeklerin %95 inin karşılayabileceği bir miktar değil.

*Dünyanın en saçma olayı...

*Şu olay kalkmalı veya adil düzen gelmeli...

