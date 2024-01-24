Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!

Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bir işyerinin duvarındaki bariyerleri aşarak aşağı düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazanın haftasonu olması daha büyük faciayı önledi.

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Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır, bariyerleri aşarak iş yerinin bahçesine düştü. Hafta sonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!

OLAYIN HAFTASONU OLMASI DAHA BÜYÜK FACİAYI ÖNLEDİ

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Caddeden yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanmak istedi. Cadde ortasında tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevralar yaparak savrulan tır, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir iş yerinin bahçesine düştü. Olayın hafta sonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönülürken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Başakşehir’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerleri aşıp bahçeye uçtu!

"AYNI YERDE DÖRDÜNCÜ KEZ AYNI KAZA YAŞINIYOR"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Hafta sonu olması nedeniyle biz burada değildik. Beni aradılar, ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor; hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha önce de aynı şekilde burada kaza oldu. Biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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